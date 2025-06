Il piano di Chiesa, Romano conferma: "La sua priorità è tornare in Italia"

Il Napoli continua a tenere nei propri radar Federico Chiesa, come possibile rinforzo sugli esterni d'attacco. L'ex Juventus, dopo una stagione poco felice in Premier League dove ha trovato pochissimo spazio tra le fila dei campioni d'Inghilterra del Liverpool, vorrebbe tornare a giocare in Italia anche per riconquistare un posto in Nazionale.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, riferisce su X la volontà del giocatore italiano: "Il piano di Federico Chiesa rimane chiaro dall'inizio di giugno: è pronto a lasciare il Liverpool... …con priorità al rientro in Italia".