Due strade per l’attacco, Sky: per Nunez avanti a piccoli passi, per Lucca accordo di massima col club

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, a partire da quella per Darwin Nunez del Liverpool: “La valutazione che fa il Liverpool è fra i 60 e i 70mln, il giocatore guadagna già 5mln netti a stagione. E’ quindi un impegno economico di un certo rilievo. Il Napoli questo lo sa, la disponibilità economica c’è per fare questo tipo di operazione perché c’è la necessità di allargare la rosa e di renderla competitiva anche a livello internazionale.

Però il Napoli deve prima studiare bene la propria filosofica, se andare a prendere un giocatore come Lorenzo Lucca, che costa un po’ meno e all’interno dello spogliatoio può inserirsi con in un ruolo un pochino diverso, ovvero come quello di vice Lukaku e crescere alle spalle del belga. Oppure se puntare direttamente su Nunez, con una spesa superiore ma con un grado di garanzia almeno nell’immediato più elevato. Il sì di Nunez per il Napoli c’è, logicamente c’è da costruire una trattativa. Si procede a piccoli passi, ma nessuno di questi passi è andato in direzione contraria rispetto alla trattativa con il Liverpool e con il giocatore. Più rapida invece è la trattativa con l’Udinese per Lucca, il sì completo di Lucca ci sarebbe ma non c’è ancora. Da quello che ci risulta l’accordo di massima con l’Udinese per il giocatore già c’è. Se quindi il Napoli dovesse decidere per la seconda strategia, allora potrebbe anche chiudere questa operazione nel giro di pochi giorni. La nostra sensazione è che il Napoli voglia davvero cercare di capire se la strada con il Liverpool è davvero percorribile oppure no”.