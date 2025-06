Mondiale per Club, Luis Enrique a sorpresa: "Possiamo anche uscire subito"

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Il Botafogo è la squadra che ha difeso meglio". Luis Enrique guarda al cammino del suo Psg nel mondiale per club con qualche perplessità. Dopo la sconfitta per 1-0 contro i brasiliani, il tecnico dei vincitori della Champions League ha avvertito che "potremo uscire molto velocemente", anche se non si dice troppo sorpreso per il passo falso.

"Sorpreso, no, sapevamo che sarebbe stato difficile - le parole dello spagnolo -. Sono stati la squadra che ci ha difeso meglio, è stato difficile creare occasioni da gol. Loro lo hanno fatto molto bene, quindi faccio i miei complimenti". Il PSG giocherà la sua ultima partita lunedì a Seattle e dovrà vincere per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. "È una competizione molto breve e possiamo uscire molto velocemente. Ho già giocato in molti Mondiali, è difficile - ha concluso Luis Enrique -. Nessuno sa cosa può succedere, dobbiamo prepararci al meglio per la terza partita". (ANSA).