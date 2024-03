Rrahmani a riposo con il Kosovo: nell'amichevole con l'Armenia comincia dalla panchina

Alle 17 il Kosovo sarà impegnato nell'amichevole contro l'Armenia.

Alle 17 il Kosovo sarà impegnato nell'amichevole contro l'Armenia. Amir Rrahmani, perno e capitano della nazionale, non è presente tra i titolari. Il difensore del Napoli resta a riposo e figura tra le riserve. Vedremo se a gara in corso troverà minuti o resterà tutto il tempo in panchina. Intanto di seguito la formazione del Kosovo.