Sale l'attesa a Dimaro: domani sbarca la squadra, fissato l'orario di arrivo

È tutto pronto in Val di Sole per il 12° ritiro precampionato del Napoli che si aprirà ufficialmente domani sera a Dimaro Folgarida con l’arrivo della squadra previsto per le 19.00 allo Sport Hotel Rosatti, per undici giorni destinato a trasformarsi nella Casa del Napoli in Trentino con la facciata illuminata ogni notte di tricolore. Tuttonapoli.net, come sempre, vi racconterò ogni singolo momento in tempo reale