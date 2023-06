Serie A, la classifica degli ascolti tv nel 2022/23: Napoli quarto dietro a Juve, Inter e Milan

Calcio e Finanza ha pubblicato un resoconto sugli ascolti totalizzati dalle varie squadre di Serie A tra DAZN e Sky.

Calcio e Finanza ha pubblicato un resoconto sugli ascolti totalizzati dalle varie squadre di Serie A tra DAZN e Sky. Da quest’anno, infatti, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmessi anche dalla stessa Sky, che vengono rilevati sempre da Auditel. Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre.

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo la Juventus, con quasi 46 milioni di spettatori complessivi e una audience media di 1,2 milioni a partita al termine della stagione (era pari a 1,28 milioni al termine del girone d’andata ma nelle ultime 10 gare la media è stata inferiore al milione), davanti al Milan con 39,1 milioni totali e poco più di un milione di spettatori in media a partita e al Napoli campione d’Italia con 35,8 milioni di spettatori totali e 944mila spettatori a gara. Giù dal podio invece l’Inter per quanto riguarda gli ascolti su DAZN, considerando anche l’alto numero di gare trasmesse su Sky per i nerazzurri.

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su Sky, infatti, se la Juventus è stata la squadra con i maggiori ascolti (media di 627mila spettatori nelle cinque gare trasmesse anche su Sky), l’Inter è stata la squadra trasmessa più volte, con ben 19 gare e una media di 581mila spettatori a partita, dietro anche al Napoli con 584mila spettatori nelle due gare in onda anche su Sky.

Complessivamente, quindi, nella top tre in termini di ascolti per la stagione 2022/23 troviamo Juventus, Inter e Milan: i bianconeri davanti a tutti con 1,29 milioni di spettatori a partita, mentre i nerazzurri si sono fermati a 1,19 milioni e i rossoneri a 1,18 milioni. Al quarto gradino troviamo il Napoli campione d’Italia (974mila spettatori a gara), davanti alla Roma con 867mila spettatori.