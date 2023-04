Supercoppa 2023/2024, Fiorentina e Inter alla Final Four: le squadre al momento qualificate

La stagione 2022/2023 ancora deve terminare, ma stasera è arrivato il secondo verdetto per la prossima.

TuttoNapoli.net

Sono già tre le squadre qualificate per la prima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà con la formula delle Final Four. Dalla prossima edizione infatti, saranno quattro le squadre che si giocheranno la coppa: la vincente del campionato, con il Napoli ormai prossimo a festeggiare questo successo, le finaliste della Coppa Italia che sono Inter e Fiorentina e la seconda classificata in Serie A che non è ancora decisa. La competizione si svolgerà con due semifinali a gara secca e la finalissima, con tutte e tre le sfide che si giocheranno in Arabia Saudita.