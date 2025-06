Conte aspetta Milinković-Savić: scambio col Torino, trattativa avviata

Vanja Milinković-Savić ha 28 anni e ha una clausola da una ventina di milioni per salutare il Torino in estate. Il Napoli ci pensa. Conte ha chiesto alla società due portieri che possano essere considerati titolari. Si valuta uno scambio con Ngonge che a Torino ritroverebbe Baroni che lo aveva allenato all'Hellas Verona. Trattativa in corso tra le due società, come scrive Tuttosport oggi in edicola.

Il rinnovo di Meret, intanto, non è ancora ufficiale, anche se l'accordo è stato raggiunto e manca solo l'annuncio ufficiale. Parallelmente, però, si lavora all'arrivo di un altro portiere dato che Caprile verrà riscattato dal Cagliari e lo stesso Scuffet dovrebbe tornare in Sardegna a fine prestito. In pole, dunque, c'è il serbo.