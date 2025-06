Ultim'ora Nunez, si avanza! Romano: “Previsti nuovi contatti con gli agenti per l’accordo”

Darwin Nunez resta nel mirino del Napoli. L’attaccante in uscita dal Liverpool è una delle prime scelte del ds Manna che ci sta provando. Lavoro intenso e novità nelle prossime ore come rivelato da Fabrizio Romano su X. Secondo il giornalista, esperto di mercato, il Napoli si sta preparando a un altro round di colloqui con gli agenti dell’attaccante uruguagio per questa settimana. Obiettivo? Fare progressi sull'accordo.

Avanzare nella trattativa. Su Nunez ci sono altri club interessati anche dalla Saudi Pro League, ma il Napoli ci sta provando da settimane e continuerà a farlo. Ore calde. "Nunez è l'obiettivo numero uno per l'attacco. Il Napoli tocca più profili per poi capire su quali affondare. Nelle prossime ore previsti contatti per l'uruguagio per provare ad avanzare nella trattativa", è stato aggiunto su Youtube.