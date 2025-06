Ndoye, avanti tutta: accordo vicino, Conte lo aspetta per il ritiro

Avanti tutta per Dan Ndoye. Il Napoli esce allo scoperto. È lui il primo obiettivo sulle corsie d’attacco, è lui la priorità sul mercato. Un’operazione portata avanti con il chiaro obiettivo di concluderla quanto prima. Attesa per la fumata bianca. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, lavora per regalare l’esterno a Conte già per il ritiro di Dimaro Folgarida.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'accordo con il giocatore è vicino. Contatti tra le parti anche oggi per l'intesa. Il Bologna continua a chiedere 40 milioni, il Napoli spera di abbassare la cifra, anche Zanoli può essere inserito nell'affare. Sempre con il Bologna si parla anche di Beukema, primo obiettivo per la difesa.