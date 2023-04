Supercoppa 2023/2024, Inter alla Final Four: le altre squadre al momento qualificate

La stagione 2022/2023 ancora deve terminare, ma stasera già è arrivato il primo verdetto per la prossima.

La stagione 2022/2023 ancora deve terminare, ma stasera già è arrivato il primo verdetto per la prossima. La Supercoppa Italiana 2023/2024, che debutterà con una un nuovo format, infatti prevede una Final Four per decretare la vincitrice. A prendere parte alla competizione saranno le prime due del campionato di Serie A e le finaliste della Coppa Italia. Ecco i nomi delle quattro squadre che al momento hanno staccato il pass per partecipare alla prossima edizione della Supercoppa Italiana 2023/2024:

LE SQUADRE QUALIFICATE

INTER

NAPOLI (manca solo l’aritmetica)

FIORENTINA/CREMONESE

SECONDA IN CAMPIONATO (al momento la Lazio)