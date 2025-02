Tra poche ore si scopriranno data e orario di Napoli-Inter. Due ipotesi

Poche ore e si scopriranno data e orario di Napoli-Inter, match scudetto in programma a inizio marzo. Alle 12 il sorteggio di Nyon per gli ottavi di Champions League. I nerazzurri di Inzaghi giocheranno l'andata in Olanda contro Psv o Feyenoord.

Se l'Inter giocherà la prima delle due sfide europee di martedì, allora la gara del Maradona sarà in programma sabato 1 marzo alle 18. Altrimenti, in caso di andata degli ottavi di mercoledì, la partita potrebbe essere fissata in calendario dalla Lega per domenica 2 marzo alle 20.45. Ricordiamo che l'Inter martedì 25 febbraio affronterà anche la Lazio in Coppa Italia. Dunque per i nerazzurri tanti impegni ravvicinati prima e dopo il Napoli.