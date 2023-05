Udinese, rischio chiusura Dacia Arena dopo gli incidenti: le ultime

I fatti della scorsa notte durante Udinese-Napoli verranno analizzati attentamente dal Giudice Sportivo

TuttoNapoli.net

I fatti della scorsa notte durante Udinese-Napoli verranno analizzati attentamente dal Giudice Sportivo che prenderà provvedimenti in merito. Stando alle ultime indiscrezioni, come scrive Tuttoudinese, il rischio è che la Dacia Arena rimanga chiusa per uno o più turni. Oltre a questo, probabilmente arriveranno delle sanzioni per la società bianconera ma sembra non essere finita qui: alcuni tifosi friulani, infatti, rischierebbero anche il daspo qualora venissero individuati dalle autorità.