UFFICIALE - Italia-Malta, i numeri di maglia degli azzurri: confermata la 10 a Raspadori

Dopo il caos scoppiato in Nazionale per il caso scommesse, sono stati pubblicati i numeri di maglia ufficiali per la sfida di qualificazione a Euro 2024 Italia-Malta. Confermata la maglia numero 10 all'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Di seguito tutti i numeri: Gianluigi Donnarumma: 1, Alex Meret: 21, Guglielmo Vicario: 12, Francesco Acerbi: 15, Alessandro Bastoni: 24, Cristiano Biraghi: 4, Matteo Darmian: 13, Giovanni Di Lorenzo: 2, Federico Dimarco: 3, Federico Gatti: –, Gianluca Mancini: 14, Giorgio Scalvini: 19, Destiny Udogie: 6, Nicolò Barella: 18, Giacomo Bonaventura: 8, Bryan Cristante: 16, Davide Frattesi: 17, Manuel Locatelli: 5, Stephan El Shaarawy: 22, Domenico Berardi: 11, Moise Kean: 7, Riccardo Orsolini: 20, Giacomo Raspadori: 10, Gianluca Scamacca: 9.