UFFICIALE - Spal, i convocati di Di Carlo: c'è il ritorno di Antenucci

TuttoNapoli.net

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Domani alle 18.30 il Napoli affronterà la SPAL di Di Carlo per la seconda e ultima amichevole nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Sono 28 i calciatori a disposizione di mister Mimmo Di Carlo, nuovo allenatore dei biancazzurri per la stagione 2023/2024, e del suo staff per questo ritiro precampionato che vede la SPAL prepararsi a disputare il Campionato di Serie C sul terreno del Campo Sportivo Comunale di Mezzana con doppie sedute giornaliere. Tanti i calciatori cresciuti nel settore giovanile biancazzurro presenti nel gruppo spallino: 15 giocatori su 28 totali hanno disputato almeno una stagione nel vivaio della SPAL, mentre 9 su 28 hanno giocato l’ultima stagione tra Primavera e Under 18 (selezione capace di vincere due Scudetti consecutivi nelle ultime due stagioni sportive). Sono, invece, solo quattro i calciatori in gruppo che hanno più di 26 anni: Alfonso, Meccariello, La Mantia e Antenucci.

Per Mirco Antenucci si tratta di un felice ritorno in biancazzurro dopo le tre stagioni giocate con la maglia della SPAL tra il 2016 e 2019, che lo hanno visto protagonista nella vittoria del Campionato di Serie B e nelle due successive stagioni in Serie A. Il suo bottino complessivo con i biancazzurri è fatto fino ad ora di 109 presenze, 36 reti e 15 assist ed in questa stagione sarà chiamato a svolgere un importante ruolo sia in campo che nello spogliatoio.