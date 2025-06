Un campione del mondo per il Bari dei De Laurentiis: Nesta in pole

Il tecnico Alessando Nesta in pole per la panchina del Bari: oggi contatto telefonico con il ds Magalini. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club pugliese non può sbagliare: la piazza è in attesa, e De Laurentiis deve fare una scelta forte. Nesta garantisce personalità e competenza, qualità che mancano ad altre ipotesi.

Lo spogliatoio, orfano di leader come Di Cesare, ha bisogno di una guida tecnica solida. Il Bari non può più permettersi tentennamenti: serve una nuova mentalità e un approccio diverso, per rilanciarsi davvero. Nesta, appena retrocesso col Monza, resta indeciso sul futuro e non entusiasta all’idea di tornare subito in B.