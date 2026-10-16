Ufficiale Castel Volturno, rifinitura in vista di Venezia: il report della SSC Napoli

Venezia-Napoli, azzurri in campo a Castel Volturno alla vigilia: seduta pomeridiana con attivazione e lavoro tecnico-tattico.

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta contro il Venezia, in programma domani, sabato 17 ottobre, alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo, per la settima giornata di Serie A. La formazione allenata da Massimiliano Allegri si è ritrovata al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per sostenere la seduta di rifinitura alla vigilia della sfida contro la squadra di Davide Nicola. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, gli azzurri sono chiamati a una reazione immediata in campionato, in una partita che rappresenta un appuntamento importante per ritrovare fiducia e continuità di risultati.

Napoli, il report dell'allenamento prima del Venezia: lavoro tecnico-tattico per gli azzurri

Attraverso i propri canali ufficiali, la SSC Napoli ha pubblicato il consueto aggiornamento sulla preparazione della squadra, confermando lo svolgimento di una sessione pomeridiana dedicata all'attivazione e agli aspetti tecnico-tattici. Questo il comunicato ufficiale del club: “Meno uno a Venezia-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Nicola. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico”.