Venezia-Napoli, info sugli spostamenti per i tifosi azzurri: il comunicato
La SSC Napoli ha diffuso un importante comunicato rivolto ai tifosi azzurri che seguiranno la squadra nella trasferta contro il Venezia, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo. In occasione della partita, valida per la settima giornata di Serie A, sono previste particolari disposizioni per raggiungere l'impianto sportivo a causa dello svolgimento del Gran Premio Velico Città di Venezia. no effettuati prima dell'imbarco.
Venezia-Napoli, il comunicato ufficiale: orari dei vaporetti, controlli e indicazioni per il ritorno
Attraverso i propri canali ufficiali, il club azzurro ha fornito tutte le informazioni necessarie per gli spostamenti dei tifosi in occasione della gara contro il Venezia. Di seguito il comunicato ufficiale.
“La SSC Napoli informa i tifosi che parteciperanno alla trasferta di Venezia che, in considerazione dello svolgimento del Gran Premio Velico Città di Venezia, l’ultimo vaporetto disponibile dal Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) partirà alle 13:30. Analogo servizio di trasferimento - tramite vaporetto - è previsto alla Stazione di Venezia Santa Lucia.
Prima della partenza dei vaporetti, verranno effettuati i controlli di sicurezza per l’accesso allo stadio; pertanto si invitano i tifosi a raggiungere le aree di partenza sopra indicate con adeguato anticipo. Al termine della partita, il primo vaporetto in partenza sarà diretto alla Stazione di Venezia Santa Lucia; a seguire, il secondo darà diretto a Venice Gate Parking. Si invitano i tifosi a prestare particolare attenzione durante le operazioni di imbarco”.
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