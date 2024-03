VIDEO - Cavani colpisce ancora: il Matador dà il via alla remuntada del Boca

Al 42' di Boca Juniors-San Lorenzo, match valido per la 12ª giornata del campionato argentino, il Matador ha dato il via alla rimonta dei padroni di casa.

Ancora a segno Edinson Cavani in Argentina. Al 42' di Boca Juniors-San Lorenzo, match valido per la 12ª giornata del campionato argentino, il Matador ha dato il via alla rimonta dei padroni di casa segnando dopo una triangolazione perfetta. La remuntada Xeneizes è sta poi completata all’84’ grazie al gol di Merentiel che permette al Boca di vincere 2-1 e portarsi al quinto posto in classifica. Di seguito le immagini postate sui social da Sportitalia.