Dallo Scudetto ai preliminari di Coppa Italia: da Udine ad Udine s'è rovesciato tutto

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato così al match.

Lo scorso anno il 3 maggio fu il giorno dell'attesa, quello della vigilia dello Scudetto di Udine. Oggi, guarda un po' il destino, siamo nei giorni precedono proprio il match contro l'Udinese, ma il Napoli è nono in classifica e deve vincere per ottenere l'ottavo posto ed evitare i preliminari di Coppa Italia.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato così al match.