Podcast L'ultima idea di Conte per la nuova formazione del Napoli

Col rientro degli infortunati e l'exploit di Gilmour e Raspadori nel 3-5-2, ricorrente è la domanda dei tifosi: quale sarà la formazione titolare da qui a fine stagione? Come gestirà la profondità della rosa Conte? Neres e Anguissa torneranno subito in campo da titolari? Ne parliamo nella puntata di oggi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha approfondito il tema.