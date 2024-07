Podcast Quel sorriso di De Laurentiis che spiega il suo rapporto con Conte

Sono passati 7 giorni dalla presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Tra le immagini della conferenza stampa che più resteranno impresse, è il volto sereno e fiero di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha assistito con ammirazione alle prime parole dell'allenatore del Napoli, sempre più convinto di aver fatto la scelta migliore possibile per il club azzurro.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha analizzato il rapporto tra il tecnico e il presidente. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.