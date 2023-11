TN in Podcast - Anche Lindstrom va ko: quante gare salterà e quando rientrerà

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione.

Ep. 426 - Anche Lindstrom va ko: quante gare salterà e quando rientrerà

Anche Jesper Lindstrom è andato ko con la maglia della nazionale. Rientrato dalla Danimarca con un problema fisico, l'ex Eintracht Francoforte ha riportato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore. Quante gare salterà? Quando potremo rivederlo in campo?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.