TN in Podcast - Caso plusvalenze e intercettazioni choc in casa Juve: la Serie A trema

In questi ultimi giorni il caso relativo alle plusvalenze e alle intercettazioni choc in casa Juve fa tremare la Serie A. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, l’inchiesta non riguarderebbe solo i bianconeri ma anche Inter, Napoli, Atalanta, Genoa e Sampdoria. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione e analizzato la vicenda, anche in chiave Napoli.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.