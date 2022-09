TN in Podcast - Chi da centravanti col Liverpool? Le percentuali in questa corsa a tre

Victor Osimhen è in dubbio per la sfida di domani contro il Liverpool.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è in dubbio per la sfida di domani contro il Liverpool. Anche oggi ha svolto allenamento personalizzato e solo domani si capirà se sarà della gara o meno. In caso di forfait del nigeriano, pronto Raspadori o Simeone.

