TN in Podcast - Come si può vendere mezza squadra senza chiarezza su ds e allenatore?

Ep. 372 - Come si può vendere mezza squadra senza chiarezza su DS e allenatore?

Si scrive tanto, tantissimo di mercato in questi giorni. D'altronde lo Scudetto è già vinto, la sbornia pian piano sfuma, il campo passa in secondo piano. Ma il Napoli, in realtà, al momento non conosce quale sarà il capo del mercato, ossia il nuovo direttore sportivo (o magari proprio lo stesso Giuntoli), e neanche è certo di chi sarà la guida tecnica.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato sul tema.