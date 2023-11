TN in Podcast - Comunicazione rinnovata ed il 4-3-3: il Mazzarri 2.0 per invertire la rotta

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione, ripassando i concetti espressi da Mazzarri.

Ascolta l'audio

Ep. 427 - Comunicazione rinnovata ed il 433: il Mazzarri 2.0 per invertire la rotta

Siamo alla vigilia di Atalanta-Napoli, il secondo debutto di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Oggi è stata la giornata della prima conferenza stampa del tecnico di San Vincenzo dal suo ritorno ai piedi del Vesuvio e si può dire che le sensazioni, almeno dal punto di vista della comunicazioni, sono state buone.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione, ripassando i concetti espressi da Mazzarri. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.