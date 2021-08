TN in Podcast - Con due dubbi verso il Venezia, ma sarà già il Napoli di Spalletti?

Si avvicina l'esordio ufficiale del Napoli in campionato, in casa contro il neo-promosso Venezia di Zanetti. In "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato l'avvicinamento del Napoli alla partita, a che punto è Spalletti ed anche le possibili scelte di formazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.