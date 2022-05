TN in Podcast - De Laurentiis annuncia il secondo acquisto estivo

Frank Zambo Anguissa sarà riscattato dal Napoli ed è così ufficialmente il secondo acquisto per la prossima stagione.

Frank Zambo Anguissa sarà riscattato dal Napoli ed è così ufficialmente il secondo acquisto per la prossima stagione. E' stato lo stesso Aurelio De Laurentiis ad annuciarlo nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida.

