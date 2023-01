TN in Podcast - Ecco il Napoli B che scalpita per la Coppa Italia

Il Napoli sarà impegnato domani negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli sarà impegnato domani negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona. Un'occasione, per Luciano Spalletti, che potrà dunque provare anche le seconde linee contro la compagine di Davide Ballardini, appena approdato in panchina.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato al match. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.