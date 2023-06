TN in Podcast - Giorni decisivi per Osimhen: il suo futuro orienterà l’intero mercato

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha parlato si è soffermato sul tema e sulle conseguenze di una eventuale partenza.

Ep. 384 - Giorni decisivi per Osimhen: il suo futuro orienterà l’intero mercato

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen. Venerdì c'è stato l'incontro con l'agente del nigeriano, Roberto Calenda, e prossimamente andrà in scena un nuovo faccia a faccia tra i due, per andare più nel profondo.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.