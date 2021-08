TN in Podcast - I precedenti per il ricorso del Napoli e la lezione per Osimhen

Victor Osimhen è stato punito con due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo per il rosso col Venezia. In "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo ricordato i precedenti puniti con 1 sola giornata o con 2 turni poi dimezzati dopo il ricorso, ma anche analizzato la lezione che deve aver assimilato l'attaccante. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.