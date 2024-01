TN in Podcast - Il dubbio che viene a tutti dinanzi all’acquisto di Mazzocchi

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ne ha parlato in maniera approfondita.

Ep. 444 - Il dubbio che viene a tutti dinanzi all’acquisto di Mazzocchi

Manca soltanto l'ufficialità, ma è tutto fatto: Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore del Napoli. L'esterno classe '95 ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime tre stagione e mezzo (con opzione per un'altra annata). Ma c'è un dubbio, non legato all'affare, bensì all'inserimento tattico.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ne ha parlato in maniera approfondita.