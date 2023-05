TN in Podcast - Il grande nome o la scommessa: ADL ad un bivio per la panchina

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione

Ascolta l'audio

Ep. 378 - Il grande nome o la grande scommessa: ADL ad un bivio per la panchina

Da una parte il grande nome che sia Conte, Luis Enrique, Mancini o Mourinho, dall'altra la grande scommessa come Italiano o Thiago Motta. Doppia strada per De Laurentiis che non ha ancora deciso (o forse sì, ma lo sa solo lui).

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.