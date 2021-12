TN in podcast - Il momento più difficile: Spalletti senza 5 titolari contro l’Atalanta al top

Tante assenze per Spalletti in vista della gara di domani contro l'Atalanta allo stadio Maradona. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore editoriale Antonio Gaito ha parlato delle possibili scelte dell'allenatore soffermandosi anche sulla cattiva notizia degli infortuni di Koulibaly, Fabian e Insigne. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.