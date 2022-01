TN in Podcast - Il punto sui rinnovi: chi saluta, la speranza Mertens e due casi spinosi 2023

Non solo acquisti e cessioni, in questi giorni il Napoli è concentrato anche sulla questione rinnovi. Ci sono diversi casi spinosi da fronteggiare, a cominciare da Fabian e Ospina, la cui scadenza è prevista per il 2021. C'è poi il caso Mertens, scadenza 2022, e chi come Ghoulam sembra destinato a partire.

