TN in Podcast - Il secondo acquisto di gennaio, ma il titolare non cambia

Il Napoli è al lavoro con la Fiorentina per lo scambio Sirigu-Gollini. La trattativa potrebbe concretizzarsi a breve.



