TN in Podcast - L'attacco non gira e l'11° successo non arriva: l'analisi di Napoli-Verona

Il Napoli non va oltre l'1-1 contro l'Hellas Verona, ormai bestia nera per gli azzurri, ma non perde la vetta della classifica in virtù del pari del Milan nel derby. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la prova degli azzurri, sottolineando ciò che non è andato e i motivi della mancata undicesima vittoria in campionato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.