TN in Podcast - La risposta delle alternative e l’ennesimo appello di Spalletti: ora tocca al club

Il Napoli vince l'ultimo atto del suo campionato sul campo dello Spezia con una grande risposta da parte di chi in questa stagione ha giocato meno. Gli affari campo, poi, hanno lasciato spazio a quelli di mercato nel post-partita, con l'ennessimo appello di Luciano Spalletti.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato quanto accaduto dentro e fuori dal campo nel match del Picco. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.