TN in Podcast - La strategia comunicativa di Spalletti: le frasi più importanti in conferenza

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League contro il Barcellona. Il Napoli domani si gioca l'ingresso agli ottavi di finale della competizione dopo l'1-1 del match di andata al Camp Nou. Spalletti recupera Insigne e Politano per la gara che vede tornare il grande pubblico al Maradona.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha analizzato le parole del tecnico azzurro e situazione della squadra alla vigilia del match al Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.