TN in Podcast - Le polemiche (inevitabili) su Sozza e la grande replica di Spalletti

Ricomincia oggi il campionato e la vigilia della gara di questa sera tra Inter e Napoli è stata caratterizzata anche dalle tante polemiche

Ricomincia oggi il campionato e la vigilia della gara di questa sera tra Inter e Napoli è stata caratterizzata anche dalle tante polemiche per la scelta di Sozza, milanese, come arbitro dell'incontro.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione con riferimento anche alla risposta in conferenza di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.