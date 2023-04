TN in Podcast - Le ridicole polemiche su Fabbri: è solo uno l'errore clamoroso a Torino

A due giorni da Juventus-Napoli, big match che praticamente consegnato lo scudetto al Napoli, proseguono le polemiche da casa Juventus

Ep. 365 - Le ridicole polemiche su Fabbri: è solo uno l'errore clamoroso a Torino

A due giorni da Juventus-Napoli, big match che praticamente consegnato lo scudetto al Napoli, proseguono le polemiche da casa Juventus per l'arbitraggio di Fabbri e del Var Aureliano.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione analizzando gli episodi più discussi. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.