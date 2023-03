TN in Podcast - Ma vogliamo smetterla con questa ridicola festa anticipata?

Aurelio De Laurentiis ha definito “salutare” la sconfitta con la Lazio.

Forse il patron del Napoli non ha tutti i torti dato che nelle ultime settimane in città si stanno già svolgendo e organizzando i preparativi per la festa scudetto.

