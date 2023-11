TN in Podcast - Mazzarri inventa un nuovo Zuniga? Le ipotesi per uscire dall’emergenza

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione, ripassando le ipotesi per sopperire all'emergenza.

Ep. 429 - Mazzarri inventa un nuovo Zuniga? Le ipotesi per uscire dall’emergenza Si è aperta l'emergenza a sinistra. Dopo l'infortunio di Mario Rui contro l'Empoli, nel match con l'Atalanta è andato k.o. anche Mathias Olivera e per le prossime partite, fino a fine dicembre, Walter Mazzarri si ritroverà senza i due laterali mancini dell'organico. Cosa farà? Inventerà un nuovo Zuniga? In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione, ripassando le ipotesi per sopperire all'emergenza. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.