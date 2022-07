TN in Podcast - Meret, un ritardo che alimenta qualche dubbio sul futuro

La questione portiere del Napoli sembrava chiusa col rinnovo di Alex Meret, ma la firma tarda ad arrivare.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La questione portiere del Napoli sembrava chiusa col rinnovo di Alex Meret, ma la firma tarda ad arrivare. Questo ritardo apre nuovi scenari sul prossimo numero uno azzurro, il Napoli affiderà i pali ad un altro portiere o continuerà a puntare sul nazionale italiano?

