TN in Podcast - Napoli sempre più da record con gli 'altri titolari': tutte le belle notizie per Spalletti

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così la partita ed elencato tutte le belle notizie per Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ascolta l'audio

Il Napoli batte i Rangers di Glasgow, ottiene la dodicesima vittoria consecutivo e tiene intatto il suo cammino impeccabile in Champions League: cinque su cinque, primato del girone ormai a un passo, nonostante la presenza del Liverpool. Anche con sei cambi la sostanza non cambia: è un Napoli stellare. E da record. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così la partita ed elencato tutte le belle notizie per Luciano Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.