TN in Podcast - Obiettivo quarti di Coppa: le rotazioni di Mazzarri per la 3a vittoria di fila

Ep. 440 - Obiettivo quarti di Coppa: le rotazioni di Mazzarri per la 3a vittoria di fila

E' già tempo di vigilia in casa Napoli. Domani la formazione azzurra sfiderà il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia e Walter Mazzarri sta preparando diverse rotazioni nell'undici da mandare in campo al Maradona, alla ricerca della terza vittoria di fila.

