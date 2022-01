TN in Podcast - "Occhio a occasioni e al bilancio": Giuntoli e Spalletti erano stati sinceri

Il mercato del Napoli, dopo Tuanzebe, potrebbe concludersi, almeno in entrata. D'altronde lo avevano annunciato sia Giuntoli che Spalletti: "Siamo numericamente al completo, ma restiamo vigili". Altre occasioni in prestito non se ne sono (per ora) presentate e dunque si valuta oggi il lavoro da compiere per l'estate.

