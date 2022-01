TN in Podcast - Osimhen e le bischerate: la doppia missione di Spalletti nella sosta

Dopo il lungo stop causa infortunio rimediato contro l’Inter, Victor Osimhen è guarito e si è visto in campo nelle ultime due partite. Il nigeriano è apparso voglioso e carico, forse un po’ troppo visto il battibecco avuto con Politano contro la Salernitana a causa di un mancato passaggio in area.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vicedirettore Arturo Minervini ha spiegato la doppia missione alla quale è chiamato Luciano Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.