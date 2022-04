TN in Podcast - Osimhen è troppo lontano: Spalletti e la sfida per il futuro (mercato permettendo)

Victor Osimhen è una certezza per il Napoli, ma non mancano alcuni dubbi legati al suo rendimento e alle difficoltà della squadra

Victor Osimhen è una certezza per il Napoli, ma non mancano alcuni dubbi legati al suo rendimento e alle difficoltà della squadra a stargli dietro. Materiale per Spalletti in vista della prossima stagione, mercato permettendo, con i club inglesi pronti a fare follie per il nigeriano.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino, tra cifre e statistiche, ha fornito un ritratto del bomber ex Lille parlando di presente e futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.